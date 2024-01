Calcio: Promozione. Viareggio per tenersi il suo primato. Il Pietrasanta dà Sessa allo Spezia

Girata la boa col Viareggio campione d’inverno ma una classifica cortissima nelle posizioni di vertice, oggi inizia il girone di ritorno nel campionato di Promozione Toscana (girone A). In questa 18ª giornata (in cui riposa la Real Cerretese) sono in trasferta entrambe le nostre squadre.

Qui Viareggio. Ancora nuovi infortuni cui far fronte per i bianconeri che (ri)perdono Chicchiarelli davanti e il 2003 Ricci dietro (per lui brutta distorsione alla caviglia). Quello di Luco poi è un campo piccolo, durissimo da espugnare. "In casa negli ultimi due anni non hanno mai perso – avvisa coach Stefano Santini – e poi loro stanno attraversando un grande momento di forma". Fischia Danesi di Pistoia, con Furiesi di Empoli e De Vanni di Livorno. Le zebre poi riposeranno nel prossimo turno e in seguito avranno il derby col Pietrasanta. Torna titolare in difesa Benedini. Come “under“ a metà campo uno fra Coppola 2003, Lombardi 2004 o Matteo Santini 2005.

Probabile formazione (4-3-1-2): 1 Carpita; 2 Benassi, 5 Benedini, 6 Bertacca, 3 Sapienza (’04); 8 Belluomini (Minichino), 4 Pizza (Marinai), 11 Coppola (’03); 10 Fazzini; 9 Brega, 7 Ceciarini.

Qui Pietrasanta. Problemi di formazione per ’Beppe’ Della Bona che oggi nella tostissima trasferta di Casalguidi non avrà il lungodegente portiere Mariani, il difensore Togneri (stirato) e il centrocampista Sessa (il 2006 sta per essere ceduto allo Spezia, con una grande operazione di mercato e di valorizzazione del ragazzo da parte del club biancoceleste, e quindi non è stato convocato per oggi). Non si è mai allenato in settimana Bondielli (contusione ad un piede per lui). Stringe i denti Szabo (che convive con un dolore al ginocchio). Aggregato dalla Juniores il 2005 Belli (braccetto). Nel 3-5-2 pietrasantino a metà campo può esserci una quota under in più con l’inserimento da mezzala del 2003 Tragni. In attacco Falorni si è allenato molto bene e pare aver superato Pinelli nelle gerarchie: si riprenderà un posto da titolare accanto a Mengali. Terna designata con l’arbitro Calise di Piombino ed i guardalinee Sordi e Ballarino di Firenze.

Probabile formazione (3-5-2): 1 Citti; 4 Da Prato, 6 Genovali, 5 Laucci; 2 Bonuccelli (’03), 7 Szabo, 10 Ghelardoni, 8 Tragni (’03), 3 Lorieri (’04); 9 Mengali, 11 Falorni (Pinelli o Mancini).