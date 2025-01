Calcio Promozione. Vis Nova non vuole mollare la vetta. Test in casa con la Pontelambrese

Riflettori puntati sul girone B di Promozione. Nelle prime cinque posizioni ci sono cinque squadre brianzole, davanti a tutte la Vis Nova che con quattro punti di vantaggio, 17 giornate da giocare e tante avversarie che a dicembre si sono rinforzate dovrà forse fare addirittura meglio del girone di andata se vorrà ritornare in Eccellenza. Ci aspettano quattro mesi intensi e spettacolari, oggi si comincia con la capolista che a Giussano ospita la Pontelambrese. Giocano in casa anche le più immediate inseguitrici.

Il Seregno, regina del mercato invernale, ospita al Ferruccio il Calolziocorte, mentre posticipa alle 18 il Lesmo che riceve il Castello Cantù. Ma il big match si gioca poco più a est, ad Agrate Brianza dove alle 15.30 la Speranza riceve il Cantù San Paolo. Trattasi di un vero e proprio spareggio per il quinto posto, entrambe infatti sono appaiate a 30 punti. Agratesi “orfani“ per la prima volta dal 2019 del 32enne difensore Manuel Farina che ha annunciato nei giorni scorsi il suo addio ai colori rossoverdi. L’AC Lissone, di nulla si sa sui movimenti di mercato dicembrini, senza lo squalificato Nova se la vedrà a Biassono con la Trezzanese. Trasferte per Biassono e Concorezzese rispettivamente nella tana di Colicoderviese e Grentarcadia. Nel girone A l’Universal attardatissima rispetto alla vetta riparte dalla gara interna con la Castanese (ore 15).

Ro.San.