Calcio, riunione “esplorativa“ tra la dirigenza bianconera e un imprenditore interessato a entrare in società. Massese, qualcosa si muove ma solo per la ricostruzione del settore giovanile

Qualcosa si muove in casa Massese ma sembra più per quanto riguarda il settore giovanile che la prima squadra. In questi giorni la dirigenza zebrata, alla presenza anche del referente dell’amministrazione, ha avuto un incontro con imprenditore interessato ad entrare in società ma che vorrebbe appunto concentrarsi sulla ricostituzione del vivaio bianconero. Obiettivo questo che l’attuale proprietà aveva già dichiarato qualche settimana fa di voler tornare a perseguire. Si è trattato di una riunione “esplorativa“ che non ha dato seguito per il momento a nessun accordo.

La priorità per il presidente Antonio Gerini in questo momento rimane, comunque, quella di programmare la stagione della prima squadra che è poi quella che sta a cuore alla piazza. C’è da capire se l’azionista unico potrà contare su qualche sostegno, interno od esterno, visto che anche quest’anno, nonostante i risultati del campo non siano stati quelli sperati, è stato investito tanto sulla squadra. Il patron bianconero ha ricevuto privatamente qualche richiesta di colloquio da parte di personaggi che sembrerebbero interessati alla Massese. Sono tutte situazioni che conta di affrontare nei prossimi giorni.

Al momento, comunque, non c’è nulla di concreto e le esperienze avute in passato in questo senso non è che lascino presupposti particolarmente ottimistici visto che si sono sempre rivelate bolle di sapone. Con tutto il discorso di “vertice“ ancora da chiarire è logico che le questioni allenatore e giocator" passino al momento in secondo piano. Verranno affrontate a cascata in un secondo tempo, anche perché federalmente non sarà possibile definire nulla sino al 1° luglio. Al netto di tutto ciò sembra, comunque, che si vada nell’ottica di una conclusione del rapporto in essere con l’attuale tecnico Davide Del Nero.

Gianluca Bondielli