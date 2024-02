Calcio Rossoblù protagonisti in tutte le rassegne giovanili San Marco fantastica Un vivaio di qualità

Continua a fare la voce grossa la San Marco Avenza nei campionati giovanili. La formazione Giovanissimi Regionali ha consolidato il proprio primato in classifica andando a battere a Quarrata l’Olimpia con un rotondo 5 a 0 in una partita facilitata dall’espulsione del portiere avversario. I rossoblù classe 2009 sono passati in vantaggio con Dittamo ed hanno completato l’opera con la doppietta di Conti e le reti di Andreini e Gatti. Il team guidato dai tecnici Saverio Beghé e Pasquale Fortunato si è issato così a 39 punti, quattro in più del Capostrada che ha giocato una partita in più. A 6 punti di distanza seguono, invece, Pietrasanta e Pistoiese. La San Marco resta in testa anche al campionato interprovinciale Allievi Under 17 grazie al successo per 3 a 0 ottenuto nel match casalingo contro i “cugini“ della Carrarese Giovani maturato per merito dei gol di Scopis e Cacciatori più un’autorete. Anche qui i leoncini classe 2007 sono riusciti ad allungare sulla diretta inseguitrice, il Montignoso, facendo salire a 5 i punti di distacco. Il campionato è ancora lungo e difficile ma la squadra dei mister Francesco Leone e Francesco Grilli le proverà tutte per riportare la San Marco nei regionali in questa categoria.

E’ rimasta a punteggio pieno dopo due giornate la formazione dell’annata 2008 che è impegnata nella fase di merito del campionato interprovinciale Allievi Under 16. Gli avenzini si sono imposti alla Covetta nel combattuto derby contro la Carrarese Giovani con un sofferto 3 a 2. Prima un’autorete e poi il rigore di Andreini e la rovesciata di Ismari hanno dato i tre punti alla compagine di Gianluca Grassi e Davide Delfini. Lo splendido week end è stato completato dalla vittoria dei Giovanissimi B Under 14 di Giacomo Galeotti ed Alessandro Lipilini che hanno dilagato nel match interno contro l’Aquila Sant’Anna finito 5 a 1 con la doppietta di Ennasiri e i gol di Zeni, Paolillo e Menegoni.

Nella foto, i Giovanissimi reguionali 2009 della San Marco Avenza