Calcio San Marco Avenza attiva sul mercato. Il diesse Panizzi ingaggia Panconi e Verona

Doppio arrivo in casa San Marco Avenza col direttore sportivo Gabriele Panizzi che ha rinfoltito la rosa con due giovani elementi. Dal Viareggio è approdato in rossoblù il terzino Marco Panconi, classe 2005, che ha fatto parte del settore giovanile dell’Empoli e della Primavera della Lucchese. Il nuovo acquisto andrà a prendere sulla fascia destra la posizione di Lattanzi, partito all’estero per motivi di studio. L’altra entrata riguarda Alberto Verona, dinamico centrocampista classe 2004, che ha avuto il Real Forte Querceta come suo ultimo domicilio.

"Con questi due ingressi siamo risaliti a 18 giocatori di movimento – ha spiegato il ds Panizzi – che è già un numero congruo ma siamo ancora alla ricerca di un difensore centrale per completare ulteriormente l’organico".

La San Marco Avenza tornerà in campo domenica 5 gennaio a Firenze contro il Cubino nella seconda giornata di ritorno del campionato di Promozione. Sarà la prima volta sulla panchina della prima squadra per il nuovo mister Francesco Leone che ha rilevato la settimana scorsa l’esonerato Marco Cenderelli.

Gianluca Bondielli