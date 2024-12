Calcio seconda categoria. Bettolle e Rosia scalzano dal vertice l’Unione Poliziana

GIRONE E.

Campiglia-Isolotto 2-2 Un ottimo Campiglia frena la corsa della capolista. Partenza choc con gli ospiti in gol al 5’, ma gli azzurri determinati ribaltano il confronto in 12’ grazie a due rigori di Zagami. Sul finire di tempo penalty per i fiorentini che realizzano il 2-2. Staggia-Cs Firenze 1-1 Tutto nella ripresa il pareggio tra i neroverdi e il Club sportivo. Al vantaggio ospite, fa seguito la firma di Cavallini per lo Staggia. Grevigiana-Castellina in Chianti 1-0 I padroni di casa si aggiudicano di misura il derby. Al 70’, sugli sviluppi di una punizione dalla tre quarti, arriva la deviazione vincente di Salsi. Florence-Meroni 2-2 Quattro gol e anche momenti di forte tensione al termine della gara. Malpici e Sillah segnano per i locali, Butini e Mancini per il Meroni.

GIRONE L.

Atletico Piazze-Bettolle 1-4 Gli ospiti fanno poker e si insediano al comando della classifica con il Rosia. Il Piazze va a in gol con Ravazzi, ma Capone, Carone, Cencini e Mostacci regalano al Bettolle i tre punti. Rosia-Vescovado 1-0 Un successo firmato da Rustici. Il Rosia vola così in vetta, a pari merito, in una zona alta affollata. Chiusi-Unione Poliziana 1-0 Il centro decisivo è di Feri. Esulta il Chiusi per l’affermazione pesante nella gara con l’Unione Poliziana, che ora cede lo scettro. Voluntas-Berardenga 1-0 All’83’ la Voluntas sigla con Nandesi la rete decisiva. Fonte Belverde-Virtus Asciano 3-1 Un bel tris a spese della Virtus Asciano. Liurni e due volte Gori segnano per i locali. Ciorbic in gol per i virtussini. Guazzino-Serre 0-0 Partita senza gol ma non priva di emozioni. Olimpic Sarteano-Monteroni 1-0 Affermazione preziosa per l’Olimpic, per merito della firma di Rossi. Nuova Radicofani-Cetona 3-2 Emozioni a Radicofani. Prevalgono i locali di misura - gol di Buti, Diabate, Rossi - ma il Cetona dà battaglia.

Paolo Bartalini