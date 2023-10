Calcio Seconda categoria. Castellina in Chianti a casa Impruneta. Rischia la Voluntas

Nel girone L del campionato di Seconda categoria la capolista Bettolle anticipa oggi il suo match interno con il Montemignaio. E’ quasi un testa-coda: sono in arrivo altri tre punti? Il Guazzino, domani alle 14.30, ospita la Monterchiese. Nel girone H domani il Castellina in Chianti cerca punti importanti per l’alta classifica in casa dell’Impruneta Tavarnuzze, mentre non sarà facile per la Raddese il match casalingo con la Dinamo Firenze. E il girone M? Tra le due capoliste, l’impegno più agevole è quello interno del Radicondoli con il Rapolano, mentre la Voluntas rischia qualcosa in casa del Cetona. E poi, sempre domani, ci sono altri due confronti molto incerti: Pievescola-Sarteano e Radicofani-Monteroni. In Asciano-Piazze e in Poliziana-Staggia sono favorite le due squadre di casa. Concludono il programma Meroni-Berardenga (a Taverne) e Serre-Rosia.

