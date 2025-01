Calcio Seconda categoria. E’ Bettolle-Fonte il top della giornata. Rosia a Sarteano

Bettolle-Fonte Belverde è la partitissima di domani nel girone L del campionato di seconda categoria: i biancorossi possono volare? I biancoverdi entrano nel cuore della zona play-off? Al triplice fischio sapremo… Intanto il Rosia dovrà stare attento a Sarteano, trasferta piuttosto insidiosa. Da seguire anche un incerto Monteroni-Poliziana. La zona play-off arriva fino al Guazzino decimo, per cui è chiaro che ogni partita ne può modificare la fisionomia, intrecciandosi altresì con una intrigatissima lotta per la sopravvivenza: e così Cetona-Serre, Radicofani-Chiusi e Trequanda-Asciano riguardano entrambi gli ambiti. Berardenga-Vescovado è invece sfida salvezza! Nel girone E il Campiglia va a Mercatale cercando di difendere il secondo posto. Il Castellina in Chianti, dopo le otto reti di domenica scorsa, ospita il Casellina. Grevigiana-Staggia e Meroni-Club Sportivo Firenze sono all’insegna del "si salvi chi può!".

GiuSte