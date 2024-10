Calcio Seconda categoria. Fivizzanese avanti tutta

Giornata numero 7 trionfale per Fivizzanese, Monzone, Carrarese Giovani, Pontremoli e San Vitale; da dimenticare per Ricortola, Atletico Carrara, Filattierese e Dallas Romagnano. In un turno contraddistinto da 30 reti, bottino davvero importante che evidenzia la disparità dei valori in campo, la Fivizzanese, pur soffrendo, riesce a domare il ritorno del Ricortola e si conferma leader del campionato. I maggiori consensi vanno al Pontremoli che affondato le velleità del Pieve San Paolo centrando la prima vittoria della stagione. Matador della giornata il cannoniere Leonardo Ferrara (nella foto), autore di una splendida tripletta. Ritrova il sorriso con i tre punti il Monzone che sbanca la ’Fossa dei Leoni’ battendo l’Atletico Carrara. Il bel momento del Monzone è il risultato di un calcio moderno, concreto e spettacolare. Di questo passo il campionato avrà una candidata in più a contendersi i posti playoff. Una vittoria ineccepibile quella della Carrarese Giovani sulla nobile decaduta Corsanico. Marmiferi che agganciano in area playoff il Dallas Romagnano, crollato sotto i colpi del Migliarino che insegue a 4 lunghezze la reginetta Fivizzanaese. Poteva essere la domenica della seconda vittoria della Villafranchese contro il Massarosa che invece ritira alla cassa un punticino. Di solito quando si pareggiano partite casalinghe contro avversari sulla carta più forti (come lo è la squadra versiliese) restano mille ragioni da recriminare, magari per certi episodi del campo come il calcio di rigore accordato (contestatissimo) dall’arbitro ai biancorossi che hanno rimesso la partita in parità. Secondo, meritato successo del San Vitale sulla Filattierese che ha avuto in Gavellotti il miglior giocatore dei 22 in campo. La squadra di Bertelloni ha evidenziato di avere personalità e una propria identità di gioco.

Ebal.