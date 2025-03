Calcio Seconda categoria. Il Collinello celebra una stagione da dominatori: promozione con quattro giornate d’anticipo

Una vittoria annunciata, quella del Collinello nel campionato di Seconda Categoria. La squadra bertinorese presieduta da Matteo Milandri ha festeggiato dopo lo 0-3, firmato da Cangialosi, Galassi e Giacobbi, sull’Atletic Frampula sua più immediata inseguitrice. A +16 sul Rubicone Calisese, ora seconda, la matematica promozione è arrivata a ben 4 giornate dal termine. "Una stagione perfetta – ha detto l’esperto mister Simone Mariani –. Vincere in una cornice come lo stadio Filippi di Forlimpopoli è stata la ciliegina sulla torta". Per il Collinello 16 vittorie e 5 pareggi con un solo ko; in precedenza aveva vinto anche la coppa del girone O. Cannoniere della squadra, con 17 centri, Davide Cangialosi. Mentre per Christopher Brandino è l’11° campionato vinto in carriera.

Questa la rosa. Portieri: Christian Carpino, Alessandro Fabbri, Mattia Mastrandea. Difensori: Filippo Bassenghi, Dieng Madou, Manuel Emanuele, Simone Galassi, Ciro Lezzi, Francesco Pertutti, Matteo Ravanelli, Alessio Selvaggio, Andrea Torelli, Luca Vestrucci. Centrocampisti: Filippo Baldacci, Vamory Diaby, Edoardo Fiori, Elia Giacobbi, Foday Jaiteh, Lorenzo Perotto, Mattia Primitivi, Andrea Rossi, Marco Zanotti. Punte: Jacopo Ambrogetti, Christopher Brandino, Davide Cangialosi, Giuseppe Girardi, Lorenzo Gobbi. Allenatore: Simone Mariani (vice Carlo Mariani). Preparatore portieri: Walter Primitivo. Dirigenti: Enrico Severi, Pierpaolo Maretti, Marco Ulivucci, Pier Luigi Amaducci, Bruno Bravi, Alessandro Costa, Gianni Frassineti, Moris Giangrasso, Francesco Marinelli, Alex Pancisi. Direttori sportivi: Nicola e Antonio Casolaro.

Franco Pardolesi