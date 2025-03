CALCIO: SECONDA CATEGORIA. Il Massarosa in casa insegue il riscatto

In Seconda categoria siamo pure qui arrivati alla 27ª giornata, nonché quartultima di regular season. Momenti opposti stanno vivendo le due massarosesi (... in attesa del derby in programma alla penultima giornata, fra due domeniche): il Corsanico ha fatto 22 punti fatti nelle 11 giornate del girone di ritorno, in cui la squadra di Gabriele Mazzei ha collezionato 7 vittorie; il Massarosa invece ne ha collezionati appena 8 di punti negli stessi 11 turni dopo il giro di boa, in cui ha rimediato 7 sconfitte.

Oggi alle 15,30 ci sono Massarosa-Monzone (arbitra Giulia Cioffi di Pistoia) e Pontremoli-Corsanico (Lorenzo Di Carlo di Pisa). Il Massarosa per l’occasione recupera dalle squalifiche capitan Bartoli in mediana e Lazzarini in difesa ma perde di nuovo Carmassi e Tomei che si sommano alla solita già nota e lunghissima lista degli assenti per infortuni. "Ce la metteremo tutta per uscire da questa situazione" non si piange addosso il tecnico Mauritanio Misuri. Nel Corsanico squalificato il portiere Lippi.