Calcio Seconda categoria. Il piccolo ma grande Campiglia ci crede. "Siamo decisi a provarci»

Da matricola il Campiglia si distingue nel ruolo di club da podio nella Seconda categoria girone E. Entusiasmo nella frazione colligiana, 950 abitanti, grazie alle prestazioni della squadra cara al presidente Giovan Battista Mannino, con al fianco il vice Francesco Nencini, in un team che annovera il dg Stefano Spinelli, i ds Federico Pischedda e Giampiero Parri. Alla guida il tecnico Francesco Bianchini (nella foto) Artefice del salto dalla Terza, Bianchini si era preso una pausa. È stato richiamato dopo poche giornate, dalla società, al vertice di un gruppo imperniato su tre veterani, Cruciani, Panariello e Mandorlini, con un passato in categorie superiori: le ‘ciliegine’ di un organico in cui spicca il bomber Zagami. Un altro salto non è utopia. "Nessun segreto – spiega il dg Spinelli – casomai un mix di fortuna e di appartenenza. Contiamo nella forza del gruppo e in un mister da serie superiori. Ci troviamo nella condizione di provarci, visto che siamo costantemente in zona playoff". Un organico di primo ordine per il Campiglia… "Merito dei due ds Pischedda e Parri – afferma Spinelli – che sono riusciti ad agganciare Panariello, Cruciani, e Mandorlini. Ora ci auguriamo di accrescere la struttura. Il Comune potrebbe fare investimenti ulteriori. Lo stadio lo abbiamo dedicato al compianto presidente Fabrizio Socci, persona appassionata e genuina, un amico che porteremo sempre nel cuore. Un plauso al presidente attuale Giovan Battista Mannino e al suo vice Francesco Nencini". La parola a mister Bianchini: "Un campionato di ottimo livello ed equilibrato. L’arrivo di altri innesti di valore ha portato consapevolezza e professionalità a un già valido gruppo". Nell’organigramma i team manager Francesco Giomi e Michele Butini, gli addetti al campo Alessio Spinelli e Riccardo Pierangioli, i dirigenti Alessio Capodicasa, Marco Socci, Fabio Socci, Mario Meli, Gian Pietro Melis, Renato Pischedda, Giacomo Miscio, Luigi Costante, Moreno Cicalini, Pasquale Natale.