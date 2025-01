Calcio Seconda categoria. Junior finale, che colpo. Preso bomber Veratti

Il mercato dei dilettanti regala altri colpi. Quello ad effetto è dello Junior Finale, capolista di Seconda ’G’ e finalista della Coppa di Seconda, che ha chiuso con Luca Veratti, attaccante classe ’93 (foto) che vanta quasi 140 gettoni in D con 40 reti (col record dei 13 in 33 gare alla Fezzanese nel 2016-17), oltre 40 in C (Feralpi, Sudtirol, Spal e Melfi) e anche una panchina in Serie A col Bologna (al ’Tardini’ col Parma nel maggio del 2013 con mister Pioli).

Nel 2020 dal Seravezza era arrivato in Eccellenza alla Cittadella, poi negli ultimi anni ha vestito le maglie anche di San Felice (15 gol nel 2021-22 in Eccellenza) e Vianese con cui ha vinto l’ultima Promozione. In estate il passaggio al Ravarino in Prima da cui si è svincolato e dopo tante voci di mercato la firma ieri con lo Junior, che con lui più i vari Azzouzi, Cumani e Bulgarelli punta dritto al ritorno in Prima.

Novità in Eccellenza anche al Terre di Castelli che ha annunciato la punta Luca Baldari (2004) ex Primavera del Sassuolo.