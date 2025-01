Calcio Seconda categoria: la Fivizzanese ospita il Massarosa. Migliarino-Villafranchese match clou della giornata

La diciannovesima giornata, quarta di ritorno, del campionato di Seconda categoria manda in scena domani pomeriggio, alle 15, il big match tra Migliarino (39 punti) e Villafranchese (31), ovvero la terza contro la quinta forza del torneo. Quante probabilità hanno i gialloneri di Gian Luca Conti di fermare l’avanzata della squadra pilotata da Andreotti? Difficile dirlo ma chiaramente queste chances possono aumentare se al ’Faraci’ di Migliarino Vecchiano scenderà in campo una Villafranchese prima maniera, quella concentrata, determinata e umile vista all’opera nel girone di andata che metteva insieme numeri importanti. "La squadra non è nel momento migliore della stagione – afferma però il tecnico Conti – ma nella partita di domani dovrà far tirar fuori energie e una prestazione super per contrastare un ottimo Migliarino. Dobbiamo fare punti, non sarà semplice ma ci proveremo come sempre".

Detto della sfida forse più interessante, la capoclasse Fivizzanese ha la possibilità di allungare ancora in testa ospitando il Massarosa. Fin qui in casa non c’è stata quasi mai storia per le altre. Le attenzioni si spostano allora all’"Ilio Traverso" di Fossone per la sfida Carrarese Giovani-Filattierese. Sulla carta e non solo la bilancia dei pronostici pende dalla parte della squadra di Incerti; al contrario per i castellani l’impegno contro l’inseguitrice della capofila Fivizzanese appare una sorta di tappa con un nutrito numero di gran premi della montagna da scalare e dispendiose energie da superare. "Sarà difficile – dice il ds Pagani – ma in questo momento non partiamo certo battuti. Sono convinto che i nostri ragazzi daranno battaglia per sovvertire un pronostico che al momento non è dalla nostra parte".

Il San Vitale, dopo la vittoria di domenica scorsa in casa dei cugini dell’Atletico Carrara, trasloca al ’Romiti’ per affrontare i padroni di casa del Pontremoli. Il Ricortola, contro il Dallas Romagnano, e l’Atletico Carrara, contro il Pontasserchio, hanno l’obbligo di sfruttare al meglio il fattore campo. Trasferta ad alto rischio invece per il Monzone sul rettangolo di gioco del Segromigno.

Enrico Baldini