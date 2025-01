Calcio: SECONDA CATEGORIA. Massarosa e Corsanico per la continuità

In Seconda categoria vanno a caccia di continuità di risultati positivi il Massarosa ed il Corsanico che in questa 18ª giornata (anche qui è la 3ª dopo il giro di boa) sono impegnate rispettivamente una in casa e l’altra in trasferta.

Il Massarosa riceve al Comunale il Migliarino Vecchiano, squadra che vanta uno dei migliori bomber del torneo come Aufiero. Fischia Riccardo Sorvillo di Piombino. A livello di indisponibili è un periodaccio per i biancorossi: Mauritanio Misuri è senza lo squalificato Volpe che si aggiunge agli infortunati Bartoli, Pulina, Carmassi, Alì e Frisoli oltre al febbricitante Malfatti e ad Orlandi (che è via per motivi di lavoro). Tornano Prendi e Benedetti dalla squalifica.

Il Corsanico invece ha l’insidiosa trasferta a Romagnano, contro il Dallas di bomber Martinucci. Designato Emanuele Massai di Firenze. Nelle fila orange Gabriele Mazzei ritrova finalmente a disposizione bomber Da Prato e in difesa Simone Tomei e forse D’Agliano. Restano però fuori tanti altri giocatori.