CALCIO SECONDA CATEGORIA. Montaione, che peccato: la sconfitta è di rigore. Addio alla Coppa Toscana

Capanne

3

Aurora Montaione

1

CAPANNE: Lischi, Lupetti, Guidi, Bracci M., Zikov, Scali, Piampiani, Guerrucci, Laurenza, Ercole, Kodraziu. A disp.: Rosi, Bracci T., Macelloni, Testaino, Testai, Qevani, Tinghi. All. Andreoli.

AURORA MONTAIONE: Pieroni, Mandorlini, Romagnoli, Simoncini, Bennato, Nardi, Ciampolini, Palmiero, Giubbolini, Mitra, Clemente. A disp. Barnini, Razzanelli, Franchi, Bartalucci, Morini, N’Guessan, Dell’Agnello. All. Razzanelli.

Arbitro: Massa di Carrara.

CAPANNE – Undici metri amari, anzi amarissimi stavolta per l’Aurora Montaione, che dopo la qualificazione del turno precedente contro l’Avane, deve dire addio alla Coppa Toscana di Seconda Categoria proprio dopo la lotteria dal dischetto. Nei sedicesimi di finale i ragazzi di mister Razzanelli chiudono i tempi regolamentari a reti bianche sul campo del Capanne, avversario anche in campionato, ma poi falliscono ben tre penalty con il solo Mitra capace di realizzare dagli undici metri mentre i padroni di casa non ne hanno sbagliato nemmeno uno. Un vero peccato per la squadra bluarancio perché nell’arco di tutto l’incontro la partita era stata sostanzialmente equilibrata e, anzi, forse proprio l’Aurora Montaione avrebbe meritato qualcosa in più rispetto agli avversari che però si sono dimostrati decisamente più precisi e freddi dal dischetto. Adesso è già tempo di pensare al campionato per l’Aurora Montaione, che domenica affronterà La Corte.