Calcio seconda categoria. Monterappoli scatenato: presi Iorio e De Maria, confermato il difensore Pace Il Monterappoli, società attiva nel mercato dilettanti, conferma il tecnico Marco Bruno per la quarta stagione. Nuovi arrivi come Iorio e De Maria si uniscono a conferme importanti come Pace. Dodici operazioni ufficiali per la squadra empolese.