Calcio Seconda categoria. Occasione Olimpic. Meroni favorito in quel di Rosia

Radicondoli-Voluntas e Olimpic-Staggia: il calendario, nel girone M della Seconda categoria, domani sembra strizzare l’occhio al Sarteano in questa sfida indiretta tra le due battistrada. Sembra, perché nel calcio, si sa… Il Monteroni è favorito a Rapolano, il Meroni a Rosia (dove è arrivato mister Emiliano Pacini), il Cetona a Pievescola ed il Radicofani a Montepulciano (considerazioni fatte in base alla classifica, ovviamente…). Atletico Piazze-Berardenga e Virtus Asciano-Serre sono confronti che sfuggono a qualunque logica. Nel girone H derby di fuoco tra la Raddese ed il Castellina in Chianti: qui parla la storia di decenni di sfide infinite, perché se invece si fa parlare la classifica… Eppure, se recuperasse i sette punti dalle penultime, la Raddese potrebbe ancora sperare! Nel girone L il Guazzino va in casa della capolista Fratticciola e Bettolle-Cavriglia vale la speranza play-off.

GS