CALCIO SECONDA CATEGORIA. Riomaior, scatto finale. Assalto alla Santerenzina

Nella volata finale della stagione la capolista Riomaior vuole mantenere la sua leadership nel girone F di Seconda categoria, dopo un campionato disputato da protagonista. Per conservare la vetta il team delle Cinque Terre cercherà di vincere l’anticipo della 24ª giornata in programma oggi alle 15.30 al ‘Cimma’ di Pagliari contro la Santerenzina B (arbitra Tagliaferri DI Spezia). Team dell’ex aquilotto Emiliano Milone, reduce dalla vittoria in trasferta sulla Bolanese B, scenderà in campo con l’obiettivo di mantenere i due punti di vantaggio sul Romito Magra a tre giornate dalla fine del campionato, ma con due soli impegni per lo stesso Riomarior e il Romito che dovranno osservare il rispettivo turno di riposo. L’altro anticipo della giornata è la sfida fra Speziasportale e Nave che si affrontano alle 17.30 al ‘Pieroni’ della Pieve. Sarzanesi decisi a vincere per conquistare la zona playoff trovandosi al quinto posto in graduatoria appaiati al Mamas Giovani. Arbitra Chiapolino di Chiavari.

P.G.