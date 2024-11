Calcio, Seconda categoria. Rissa tra Vis Faventia e Lavezzola . Il giudice: "Doppio 0-3 a tavolino»

Il giudice sportivo della Delegazione di Ravenna, Giacomo Valgimigli si è espresso sulla gara del girone M di Seconda Categoria, Centro Erika Lavezzola-Vis Faventia, sospesa domenica scorsa sul punteggio di 1-1 a pochi istanti dalla fine. E, "considerata l’estrema gravità dei fatti – si legge nel comunicato ufficiale – che nulla hanno a che vedere con i valori dello sport, questo Giudice Sportivo, delibera, ai sensi dell’articolo 10, comma 3 del codice di giustizia sportivo, di comminare a entrambe le società la sconfitta a tavolino per 0-3, di squalificare per 5 giornate Joel Babini, per 3 giornate Ludovico Martini e di multare entrambe le squadre di 150 euro". Per gli ospiti aveva segnato al 25’ del primo tempo Racine Karasse Kane, il cui gol era stato pareggiato per il Centro Erika, al 38’ del secondo tempo, da Klevis Kaja.

Subito dopo il fattaccio, iniziato con l’espulsione di Mohamed Sow del Vis Faventia e poi di Daniele Pirazzini del Centro Erika. Successivamente si accendeva una mischia che coinvolgeva tifoserie e giocatori, alcuni dei quali scavalcavano la recinzione venendo a contatto con i tifosi, costringendo il direttore di gara a sospendere la partita in via definitiva. Girone M, classifica: St. Azzurra Zolino 26; Vis Faventia 20; Brisighella 19; San Rocco 18; Psp 14; Juvenilia 13; Riolese, Sp. Valsanterno, B. Tuliero 12; Centro Erika, Santagata Sport 11; S. Imolese 9; Bagnara 8; S. Potito 7.

u.b.