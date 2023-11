Calcio Seconda categoria. Sarteano capolista. Ora il duro esame contro l’Asciano

Dopo l’exploit di Radicondoli, è il Sarteano a guidare la classifica del girone M del campionato di seconda categoria: ebbene, domani l’Olimpic affronta un altro delicato test in casa con l’Asciano. Il Radicondoli invece cerca il rilancio nel quasi testa-coda di Piazze. Interessantissimo anche Voluntas-Radicofani, dove sono in palio punti per l’alta classifica. Il Monteroni ospita un rilanciato Meroni e Serre-Cetona è quasi uno spareggio tra due squadre che puntano in alto. Nella parte bassa della classifica l’esito di Berardenga-Poliziana, Rosia-Rapolano e Staggia-Pievescola contribuirà a definire i ruoli delle rispettive squadre in questa stagione. Nel girone H Castellina in Chianti-C.S. Firenze si preannuncia match equilibrato, mentre la Raddese ci prova in casa dell’Albereto San Salvi: situazione delicata! Nel girone L Guazzino-Ambra (da brivido) e Terontola-Bettolle (trasferta insidiosa).

GS