Calcio Seconda categoria. Staggia a caccia di punti pesanti. Obiettivo salvezza

Offrire il massimo per centrare il traguardo della permanenza in Seconda categoria. Lo Staggia si concentra sulla nuova tranche del campionato per ottenere i punti utili alla conquista del traguardo indicato dal presidente Marcello Casprini. Intenti ribaditi anche in occasione della recente conviviale durante le Festività a Staggia Senese, presso Il Pozzo dei desideri, con la partecipazione dei calciatori della rosa, dei componenti dello staff tecnico, del segretario Marco Bracali e dello stesso patron Casprini, che nella circostanza ha invitato e accolto le varie autorità in ambito locale e tra loro anche il vice sindaco e assessore allo sport del Comune di Poggibonsi, Nicola Berti. Dal canto suo il direttore generale dello Staggia, Francesco Becucci (nella foto), ha rimarcato l’importanza del gruppo come valore aggiunto per conseguire i risultati necessari al felice approdo nel percorso stagionale, in un torneo dalle numerose insidie nel quale lo Staggia è comunque deciso a interpretare al meglio il proprio ruolo. Dopo il recupero disputato all’antivigilia di Natale, il cammino preparatorio è ripreso sul rettangolo di gioco per il collettivo neroverde, atteso il 7 gennaio da un appuntamento assai impegnativo per l’ultima sfida del girone di andata. Lo Staggia sarà infatti ospite nella domenica inaugurale del 2024 di una delle big del raggruppamento, ovvero l’attuale vice capolista Olimpic Sarteano.

Paolo Bartalini