Calcio Seconda categoria. Stasera si recupera la partita. Sarteano-Poliziana

Si gioca stasera alle 20.30 Olimpic Sarteano-Poliziana, recupero del girone M del campionato di Seconda categoria. Il match, che fa parte dell’ottava giornata, quella rinviata per il maltempo ai primi di novembre, non si è disputato il 23 dicembre per l’improvvisa scomparsa di Daniele Rossetti, preparatore dei portieri dell’Olimpic. C’è grande attesa a Sarteano: se l’Olimpic vincesse, riaggancerebbe in vetta il Radicondoli. "L’insidia maggiore – sottolinea l’allenatore biancoazzurro Michele Zamperini – è l’approccio psicologico alla partita. Vogliamo e dobbiamo vincere per continuare il nostro percorso di crescita, mentre la Poliziana ha meno da perdere. Bisogna scendere in campo con la giusta umiltà". E infine: "Sono soddisfatto dei miei ragazzi sotto tutti i punti di vista e siamo pronti a lottare e a crederci fino alla fine".

Giuseppe Stefanachi