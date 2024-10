Calcio Serie B Carrarese, primo allenamento ai Marmi

La Carrarese finalmente ieri ha potuto effettuare il suo primo allenamento sul nuovo manto in erba sintetica dello stadio dei Marmi e già questa è una notizia positiva per Antonio Calabro ed i suoi ragazzi che hanno finito di peregrinare per i centri sportivi della provincia. A questo punto si attende con speranza il responso della commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli che oggi deciderà se la gara di domenica contro il Mantova potrà giocarsi regolarmente o meno a Carrara anche perché a questo punto non sarebbe così semplice trovare una soluzione alternativa con così pochi giorni a disposizione. La squadra apuana ha ripreso a lavorare ieri e, pur con le cautele del caso, ha iniziato ad allenarsi anche Stiven Shpendi che comunque difficilmente domenica sarà della partita. E’ tornato a disposizione, invece, Hjörtur Hermannsson.

Il centrale difensivo ex Pisa ha risposto, infatti, alla chiamata della sua nazionale per le due gare di Uefa Nations League nonostante non fosse in piena efficienza. L’occasione gli è servita per farsi curare dai medici dell’Islanda e il giocatore è andato in panchina sia contro il Galles che contro la Turchia senza toccare mai il campo. Anche per lui è difficile ipotizzare un impiego dal primo minuto domenica anche perché i compagni di reparto hanno potuto lavorare con continuità in queste due settimane. Va segnalato, infine, l’ennesimo cambio in panchina nel campionato di Serie B ed in questo caso si tratta di un avvicendamento che riguarda da vicino la Carrarese perché si tratta del Cittadella, formazione che gli azzurri ospiteranno fra due sabati, e soprattutto perché il rimpiazzo dell’esonerato Gorini è niente meno che Alessandro Dal Canto. A breve, quindi, ci sarà un “ritorno al passato“ col tecnico di Castelfranco Veneto che tornerà a Carrara da fresco ex dopo l’esonero patito a gennaio.