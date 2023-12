Calcio Serie C. AlbinoLeffe-Pergo: tre punti per risalire

ZANICA (Bergamo)

Mancano due partite alla fine del girone di andata del girone A di Serie C e queste sfide saranno importanti per la lotta salvezza. Ad iniziare da oggi quando, alle 18.30, si giocherà AlbinoLeffe-Pergolettese. La Celeste ha 22 punti in classifica mentre la Pergolettese ne ha 20: un’occasione quindi per allontanarsi ulteriormente dalla zona play-out. L’AlbinoLeffe è reduce dall’importante successo sul campo del Renate ma fatica sempre a fare punti in casa, mentre i gialloblu vengono dal successo casalingo contro la Virtus Verona ma in trasferta fino ad ora hanno collezionato solo 3 punti. Una partita che si presenta complicata per entrambe le squadre, che giocano alla stessa maniera col modulo 3-5-2.

Gli assenti sono tanti soprattutto in casa Celeste con il tecnico Lopez che dovrà fare ancora a meno di Saltarelli, in difesa, di Brentan, Giormo, Doumbia e Genevier a centrocampo e di Toma in attacco, mentre in casa gialloblu gli assenti sono solo tre: Piccinini, Felicioli e Figoli con la Pergolettese che ritrova Piu dopo un lungo stop.

"A Renate siamo riusciti a dar seguito alle buone prestazioni dell’ultimo periodo - commenta alla vigilia il tecnico bluceleste Lopez - Abbiamo portato a casa un risultato importante, un successo esterno che ci permette di arrivare alla sfida contro la Pergolettese convinti e decisi. Vogliamo conquistare altri tre punti anche se affrontiamo una delle squadre più organizzate del girone, che lavora sodo, con dei princìpi ben definiti e su cui si vede chiara la mano dell’allenatore. Al di là delle numerose assenze alle quali dobbiamo ancora far fronte, cercheremo di imporre il nostro giocoi. Non dimentichiamo che si tratta di uno scontro diretto tra due realtà che stanno cercando con tutte le proprie forze di raggiungere la salvezza".

Sulla stessa linea le dichiarazioni del tecnico della Pergolettese Abbate: " L’AlbinoLeffe è una squadra forte ed è pericolosa in attacco anche se segna poco, con almeno tre giocatori di alta categoria. Molto passerà dal possesso palla".

Vasco Algisi