Calcio serie C. Gubbio a pieno regime con l’Entella capolista

GUBBIO – Mancano cinque settimane alla fine della regular season e ogni allenamento, a maggior ragione ogni partita, vale esponenzialmente di più dei semplici punti in palio. Un discorso che vale ancora di più se, come è stato per il Gubbio, la stagione è stata claudicante, addirittura con l’esonero di mister Taurino e con una costante schiera di infortuni da affrontare. Adesso, però, non c’è tempo per guardarsi indietro e rimpiangere quanto avvenuto in passato, ma si può e si deve guardare a queste sei partite finali con grinta, determinazione e consapevolezza, continuando a seguire l’etica del lavoro che mister Fontana ha da subito improntato nei giocatori dopo il suo arrivo. Solo attraverso lo sforzo quotidiano e settimanale si possono evitare gli errori che si ripetono in quasi ogni gara giocata dal Gubbio, specialmente negli ultimi metri di campo dove la squadra ha dimostrato una sorta di timidezza. È un aspetto che si deve allenare e che deve essere quantomeno arginato perché va avanti ormai da tutta la stagione: se si può accettare l’alibi della prolungata assenza del leader tecnico Di Massimo non si può fare lo stesso con le tantissime occasioni, anche potenziali, che vengono sciupate dai rossoblù a ogni partita e che, contate a fine anno, possono fare tutta la differenza del mondo. Ad ogni modo, quella che sta avvicinando la truppa di Fontana alla sfida con la capolista Virtus Entella (domenica, ore 15 al "Barbetti") è stata una settimana improntata principalmente sul recupero e sulla gestione delle forze fisiche di tutta la rosa, nessuno escluso. Le tre partite in una settimana mettono a dura prova qualsiasi rosa della Serie C, figurarsi una come quella del Gubbio che, è bene ripeterlo, è stata martoriata da infortuni più o meno gravi sin dalla prima giornata di campionato.

Federico Minelli