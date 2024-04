Calcio serie C. "Gubbio, niente calcoli»

GUBBIO – Si riduce tutto ai novanta minuti finali. Il Gubbio di mister Braglia prosegue l’avvicinamento e la preparazione all’ultima partita di regular season, che vedrà i rossoblù affrontare il Rimini. L’obiettivo è vincere per confermare il quinto posto senza attendere il risultato finale della sfida che vede impegnata la Juventus Next Gen sul campo della Vis Pesaro: i bianconeri sono infatti distanti due lunghezze dagli umbri e possono ancora superarli in classifica. A dirla tutta basterebbe anche un pareggio, ma in quel caso la formazione torinese non dovrebbe vincere; in caso di arrivo a pari punti, gli scontri diretti sarebbero in parità (1-1 al “Barbetti” e 2-2 ad Alessandria), e dovrebbe poi essere presa in considerazione la differenza punti, in cui il Gubbio è al momento avanti (+8 rispetto al +7 della Juventus Next Gen), ma l’ultima giornata potrebbe cambiare tutto. In caso di parità anche per quanto riguarda la differenza reti, si prenderebbe in considerazione il maggior numero di gol segnati: in questo caso, per il momento, è la Juventus ad essere avanti rispetto ai ragazzi di Braglia per 49 a 46. Con una vittoria, ovviamente, si annullerebbero tutti i calcoli: questo è l’obiettivo.