Calcio serie C. Gubbio riparte da Pineto. Bontà saluta

GUBBIO – Anche il Gubbio calcio ha salutato il nuovo anno ed ha ripreso ad allenarsi: la prima seduta del 2024 si è svolta ieri pomeriggio, mentre da oggi ripartirà la settimana tipo dei rossoblù. Tutto in vista del ritorno in campo del 7 gennaio, quando si aprirà il girone di ritorno del girone B di Serie C, con i ragazzi di Braglia che daranno vita ad uno scontro diretto per i playoff sul campo del Pineto (all’andata finì 1-1 con gol di Udoh per il Gubbio) alle ore 16:15. Intanto, però, è arrivato anche il primo movimento della finestra invernale di calcio mercato: Bontà ha salutato il Gubbio dopo una stagione e mezzo in maglia rossoblù e si è accasato alla Sambenedettese; i marchigiani militano in Serie D e che, peraltro, si sta lottando la promozione tra i professionisti con il Campobasso, ex squadra del centrocampista della quale è stato anche capitano. A livello numerico cambia poco al Gubbio, che a causa di problemi di salute ha dovuto fare a meno di Bontà per tutta la stagione finora. Serviranno comunque rinforzi, soprattutto in attacco dove si deve sopperire quantomeno all’infortunio di Galeandro, out fino a maggio per la rottura del legamento crociato anteriore nella gara contro l’Entella del 15 ottobre scorso.