Calcio serie C. Gubbio sospeso tra Rimini e questione-stadio

GUBBIO – Domani si scende in campo. Per l’ultima volta nel 2023 e per l’ultima gara del girone d’andata. L’avversario, il Rimini, come tutto il resto del girone B, è ostico e da non sottovalutare assolutamente; squadra giovane, partita molto male ma che poi ha avuto la forza di rialzarsi. Ora, dopo 18 partite, la truppa romagnola di mister Troise occupa la nona posizione in classifica con 23 punti totali. Due in più del Gubbio, che però deve recuperare la scorsa giornata contro la Recanatese. Il match assume così tutte le sembianze di uno scontro diretto, oltre che possibile crocevia stagionale per i rossoblù. Le assenze potrebbero pesare, anche perché contro il 4-3-1-2 dei biancorossi il miglior vestito tattico potrebbe essere anche un modulo a specchio.

Dubbi che verranno sciolti negli ultimi allenamenti, mentre la società è concentrata anche sulla questione stadio. Ne ha parlato ieri mattina in conferenza stampa il sindaco Stirati: "Abbiamo attivato la copertura assicurativa, nel giro di qualche giorno daremo maggiori indicazioni. Ora attendiamo ulteriori verifiche, noi ci stiamo adoperando perché per la ripresa del campionato lo stadio sia disponibile, ma è sempre meglio agire nel rispetto totale dei protocolli". Come si ricorderà, la partita di domenica scorsa contro la Recanatese era stata rinviata a causa dei danni provocati dal vento alle strutture della tribuna.