Calcio Serie C. Il Carpi a Rimini, un tabù da 73 anni. Serpini conferma la squadra di Sestri

CARPIDomani a Rimini il Carpi proverà a sfatare un tabù che dura da 73 anni. L’ultimo successo in campionato sul campo dei romagnoli risale infatti al novembre del 1951 (1-0), nell’allora Interregionale grazie a una rete di Spaggiari. Nelle successive 7 sfide, infatti, i biancorossi hanno raccolto appena 2 pareggi e 5 sconfitte. Solo in Coppa Italia di C invece il ’Neri’ è stato terra di conquista col rotondo 5-1 del ’95-96 e il 3-0 della stagione successiva con De Canio. In particolare gli ultimi due incroci sono stati portatori di burrasca: a febbraio 2020 in Lega Pro il Carpi di Riolfo dovette rincorrere dallo 0-2 il Rimini fanalino di coda, rimediando sul 2-2 con la doppietta di Biasci che però non placò la rabbia del patron Stefano Bonacini che a fine gara parlò di "prestazione vergognosa" scagliandosi contro allenatore, staff e giocatori. L’ultima volta, a dicembre 2021 in D, fu un pesante 0-4 che portò all’esonero di mister Claudio Gallicchio con la chiama di Romulo Togni.

Orari. Definiti orari e date fino a metà marzo: venerdì 10/1 alle 20,30 Perugia-Carpi, domenica 19/1 alle 17,30 Carpi-Entella, sabato 25/1 alle 15 Carpi-Spal, venerdì 31/1 alle 20,30 Ascoli-Carpi, domenica 9/2 alle 19,30 Carpi-Pescara, sabato 15/2 alle 17,30 Pontedera-Carpi, sabato 22/2 alle 15 Carpi-Pianese, sabato 1/3 alle 15 Lucchese-carpi, venerdì 7/3 alle 20,30 Carpi-Vis Pesaro, martedì 11/3 alle 18,30 Arezzo-Carpi e sabato 15/3 alle 15 Carpi-Pineto.

d.s.