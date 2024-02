Calcio Serie C. Il pari con l’Atalanta: "Orgoglio Renate»

Innanzitutto c’è da chiedersi perché non abbia giocato prima Francesco Ombra tra i pali del Renate viste le numerose incertezze, sparse qua e là, che hanno contraddistinto la stagione di Mattia Fallani. Attenzione, se la situazione di classifica del Renate è quella attuale non è certo colpa del portiere, anzi, le colpe vanno ricercate altrove. Però, fare un po’ di alternanza, magari concedere un turno (o più) di riposo a chi magari la domenica prima non aveva particolarmente brillato, non sarebbe stata un’eresia. È anche vero che sulla prima punizione pur ben calciata dall’ex seregnese Jimenez, Ombra poteva fare qualcosa di meglio, ma i tanti interventi difficili e decisivi prima sullo 0-0 e poi sull’1-0 e 2-0 per l’Atalanta impongono questa considerazione iniziale. Anche l’allenatore, nella sua conferenza stampa, per ben due volte si è voluto complimentare pubblicamente con l’estremo difensore proveniente dal Follonica Gavorrano ritenendolo fondamentale per tenere viva una partita che sembrava compromessa. "Al di là del punto conquistato, la partita di Caravaggio credo possa dare qualcosa in più a questa squadra in termini di consapevolezza e convinzione per come è stata riacciuffata – l’analisi di mister Colombo –. Siamo stati bravi a restarci dentro e ad aspettare l’episodio che potesse svoltarla. Così è avvenuto con il gol di Paudice, il 2-1 ci ha permesso di trovare nuove risorse che fino a quel momento sembravano azzerate".

Colombo fa una metafora ciclistica. "Sul 2-0 a favore dell’Atalanta eravamo davanti a una montagna, in quel momento tu puoi decidere se smettere di pedalare forte oppure di spingere al massimo per arrivare in cima. Abbiamo scelto la seconda opzione, che con fatica e sofferenza ci ha permesso di agguantare il pareggio". E ora? "Visto il momento che stiamo attraversando, riprendere una partita in questa maniera è un segnale che dobbiamo cavalcare a livello positivo e dare sostegno ai ragazzi".

Roberto Sanvito