Calcio Serie C. Il Renate va al mercato, in attacco riparte da Paudice

Non perde tempo il Renate, secondo giorno di mercato e primi movimenti. Del resto c’è una rosa da rinforzare per riparare agli errori commessi in estate ma soprattutto c’è da rimodellare la squadra a immagine e somiglianza del nuovo tecnico che ha introdotto un modulo nuovo (il 3-5-2) rispetto a Pavanel. Il primo regalo a mister Alberto Colombo si chiama Luca Paudice, è una punta del 2001 che aveva iniziato la stagione al Pontedera senza però brillare particolarmente. Gli almanacchi dicono per lui di 9 presenze, tutte partendo dalla panchina, senza gol. E dire che Paudice contro il Renate di gol ne ha fatti ben due in carriera quando indossava la casacca del Mantova. Uno in campionato nella stagione 2020/21 e un altro in Coppa nel dicembre del 2022 quando colpì anche una traversa. Dal Mantova poi era passato alla Recanatese e poi appunto in Toscana. Ha giocato anche in D al Real Giulianova e nel Savoia. Si forma nei vivai di Ascoli, Avellino e Potenza. In attacco arriverà sicuramente altro anche perché occorre sostituire il partente Maletic che ha chiuso l’andata a secco e, nell’ultimo mese, praticamente fuori rosa. Dovrebbe invece restare in Brianza Bianchimano nonostante l’unico gol messo a segno e le tante domeniche fuori per infortunio. Un taglio anche in difesa. Non riprende il 2024 (ieri la prima seduta in vista del Fiorenzuola) con il resto della squadra Davide Mondonico. Dopo una bella partenza, è arrivato il calo. Da qui la decisione di rescindere con il centrale di Vimercate che farà ritorno all’Ancona.

Ro.San.