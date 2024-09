Calcio serie C. "In ogni secondo tempo subiamo il gol. La Pianese non può più permetterselo»

Dopo il pareggio in rimonta strappato a Lucca nel primo turno infrasettimanale della stagione, la Pianese ha ripreso subito la preparazione in vista del match di domenica contro il Sestri Levante al Comunale. Oggi altra seduta pomeridiana mentre domani, vigilia della sfida, la rifinitura sarà mattutina. Contro i liguri, per uno scontro diretto importante in chiave salvezza mancherà il ghanese Odjer che a Lucca dopo aver segnato il gol del 2-3 ha rimediato il secondo rosso del suo sfortunato inizio di stagione. Chi ci sarà è invece Matteo Colombo (foto), autore del gol del 3-3 a testo scaduto che ha regalato ai bianconeri il primo punto esterno della stagione. "Sono felice di come è andata e di come sono entrato – le parole del giocatore della Pianese dopo il match – mi sono fatto trovare pronto dopo aver lavorato duramente nelle scorse settimane. Purtroppo abbiamo questo problema che ad inizio di ogni secondo tempo subiamo gol e anche stavolta è stato così. Dobbiamo capire che non possiamo permettercelo e che dobbiamo ancora lavorare tanto per evitare questo tipo di situazioni che ci sono costate già diversi punti. Adesso pensiamo a recuperare le energie restando concentrati su domenica visto che giocheremo una gara importante contro il Sestri Levante – ha concluso la mezzala –. Vogliamo fare assolutamente dei punti".

Guido De Leo