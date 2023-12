Calcio, Serie C. La baby Atalanta attende l’Arzignano L'Atalanta U23 affronta l'Arzignano in una partita sulla carta impegnativa. Problemi in difesa, ma recuperi in attacco. Gasperini deciderà chi aggregare alla prima squadra. Varnier guiderà la difesa, Awua-Gyabuua il centrocampo.