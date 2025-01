Calcio serie C. La Pianese mette in archivio il ko con la capolista Entella. Domenica in casa caccia al riscatto contro la Lucchese

Una sconfitta preventivata, quella in cui è incappata la Pianese a Chiavari. Forte, troppo forte l’Entella, meritatamente capolista del girone; squadra solida, granitica, un gradino sopra tutte le altre, lanciatissima verso la Serie B. Il merito delle zebrette aver tenuto aperta la partita almeno fino al raddoppio dei biancocelesti, fornendo comunque una prova di grinta e carattere. Da quella, Simeoni e compagni, dovranno ripartire, in vista della gara di domenica con la Lucchese (al Comunale fischio di inizio alle 17,30).

Una sfida delicata, contro una squadra che ha necessariamente bisogno di punti, reduce da un sofferto cambio societario e da un periodo nero a livello di risultati e ambientale. Nell’ultimo turno i rossoneri hanno battuto l’Ascoli, una boccata di ossigeno da cui trarre forza. La preparazione al match inizierà oggi: per la partita, mister Formisano, ritroverà Odjer, assente a Chiavari causa squalifica; da valutare invece Pacciardi che ha ripreso a lavorare con la squadra ed è ormai sulla via del recupero. Ovviamente, dopo il lungo stop, il difensore dovrà ritrovare la migliore condizione agonistica, ma il suo rientro è comunque una notizia positiva.

Positiva continua a essere anche la classifica: i bianconeri sono noni, con 32 punti all’attivo, 31 gol fatti e 32 subiti (capocannoniere, Guglielmo Mignani con 10 centri). Passando invece al mercato, mentre la finestra invernale sta volgendo al termine, secondo gli ultimi rumors sarebbe finito nel mirino della società bianconera Silvio Antonio Squarzoni, centrocampista classe 2002, che mister Formisano ha allenato a Perugia nella prima parte di stagione.

Intanto il fresco ex allenatore delle zebrette, Fabio Prosperi, ha intrapreso una nuova avventura: dopo l’esonero di Braglia ha assunto la guida tecnica del Campobasso. "Per me è un onore essere l’allenatore del Campobasso – le prime parole di Prosperi in rossoblù –. Sono qui per lavorare e per dare il massimo. Un po’ la chiamata me la sono guadagnata, dopo un campionato vinto e sei mesi in cui la Pianese ha fatto molto bene. Poi ci sono state delle divergenze, come capita in tutte le famiglie. Alla società bianconera sono comunque grato, perché mi ha dato la possibilità di fare grandi cose".