Calcio Serie C. La Pianese si prepara ad affrontare il Sestri Levante. Boer: "Ci metteranno a dura prova ma siamo pronti»

Partita particolarmente delicata, quella che attende domani la Pianese. Le zebrette ospiteranno, al Comunale (calcio di inizio alle 16,15), il Sestri Levante, in uno scontro diretto che può dare una bella spinta alla classifica, terzo impegno in una settimana. "L’incontro ci metterà a dura prova – ha commentato il portiere bianconero Pietro Boer (nella foto) –, ma ci siamo concentrati nel recuperare più energie possibili in questi giorni e arrivare pronti all’impegno. Siamo neopromossi, ogni gara per noi conta, per cui scenderemo in campo mantenendo sempre lo stesso atteggiamento, con l’obiettivo di portare a casa altri punti". La Pianese si presenterà all’appuntamento forte del punto conquistato nel turno infrasettimanale di Lucca, un pareggio che a un certo momento del match sembrava insperato. Un risultato su cui ha messo la firma anche Boer che con le sue parate ha disinnescato gli attacchi avversari.

"La partita con i rossoneri – ha detto l’estremo difensore – ci ha dato un punto importante, soprattutto per come si era messa la gara, che ci aveva visto sotto due reti e poi in inferiorità numerica. Se io sono stato bravo con le mie parate, non sono stati da meno i miei compagni. Tanto del merito va a loro che hanno segnato tre gol. La chiave è stata continuare a giocare e a non abbatterci sul 3-1, anche chi è entrato ha messo fisicità e intensità nel gioco, si è visto anche nel gol di Colombo. Questo pareggio è frutto di un lavoro di gruppo". Il bilancio della Pianese recita sei punti in sei giornate, dopo un inizio di campionato in cui le zebrette si sono trovate di fronte ad autentiche corazzate. "L’impatto sul campionato è stato buono – ha sottolineato Boer –, tenendo presente che la Pianese è stata inserita in un girone difficilissimo, in cui tante squadre puntano a vincere. I sei punti conquistati fin qui sono un buon bottino: all’inizio forse ci avremmo messo la firma, ma guardando le partite che abbiamo giocato potevamo averne anche qualcuno in più senza aver rubato nulla". "L’aspetto da rimarcare – ha chiuso il portiere bianconero – è che le prestazioni ci sono state in tutte le partite. Adesso bisogna continuare su questa strada in vista delle prossime sfide che saranno tutte impegnative".