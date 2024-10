Calcio Serie C. La Pianese sogna un’altra vittoria: assalto al Gubbio. Prosperi: "Avversario solido e compatto, sarà difficile»

I 7 punti conquistati nelle ultime tre partite hanno portato nello spogliatoio della Pianese serenità ed entusiasmo. Ma il calendario non aspetta e già stasera (al Comunale alle 20,30) le zebrette sono chiamate a superare un nuovo ostacolo, il Gubbio. "I risultati aiutano a lavorare meglio – dice il tecnico Fabio Prosperi (nella foto) – ma non può cambiare il nostro modo di lavorare: non possiamo prescindere da una prestazione buona per arrivare al risultato. È quello a cui dobbiamo sempre ambire, per poi vedere cosa ci restituisce il campo". "Il Gubbio è una squadra partita per confermare il campionato dell’anno scorso – prosegue –: ci aspetta un’altra gara difficile. Conosco bene l’allenatore, le sue squadre sono sempre molto solide e compatte". L’allenatore applaude poi l’atteggiamento che i suoi ragazzi hanno tenuto fino a oggi, anche a Rimini. "In Romagna – dichiara – abbiamo proseguito un trend di attenzione e lettura della partita; forse in alcuni frangenti potevamo essere un po’ più intraprendenti, ma la prestazione è stata ottima. Peraltro contro un’avversaria che ne ha messe in difficoltà tante e quando ha perso lo ha fatto immeritatamente".

"La maturità di questa squadra – aggiunge – è un aspetto che ho rilevato sin dai primi giorni e va mantenuta. Incapperemo in giornate negative, quando succederà dovremo rimanere attaccati alla partita". Avanti di giornata in giornata nonostante i prossimi impegni ravvicinati: la trasferta di martedì a Ferrara (alle 18,30) e quella di sabato a Sassari (alle 15). "Ci portiamo dietro tanti giorni di lavoro e di allenamento – afferma Prosperi –, avremo modo di gestire le forze. Giocheremo con la formazione migliore per la partita che viene, come abbiamo sempre fatto. Per ora il pensiero è rivolto al Gubbio, è presto per pensare a Spal e Torres". Il mister, per la gara di stasera, dovrà rinunciare a Stefano Reali, ma ritroverà Sorrentino, Spinosa e Capanni. Davanti a Boer potrebbero agire Indragoli, Pacciani e Polidori, mentre a centrocampo spazio a Boccadamo, Proietto, Simeoni e Nicoli. Dietro a Mignani si giocano le due maglie disponibili Falleni, Colombo e Mastropietro. L’arbitro sarà Di Loreto di Terni, coadiuvato da Hader di Ravenna e Bettani di Treviglio; quarto uomo Panici di Aprilia.