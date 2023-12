Calcio Serie C. Ostacolo Triestina, la Giana trova una corazzata

Trasferta a Fontanafredda, nei pressi di Pordenone, oggi per la Giana Erminio che deve affrontare allo stadio Tognon la corazzata Triestina. Gli alabardati di Attilio Tesser sono però reduci dalla sconfitta nel recupero di questa settimana in trasferta contro l’Atalanta Under 23 e perciò si presenteranno sicuramente con il dente avvelenato, cercando un pronto riscatto contro una squadra in salute come quella gorgonzolese.

I ragazzi di mister Andrea Chiappella, con tutta l’umiltà necessaria per affrontare un impegno del genere, sono però pronti alla sfida e a portare in campo l’entusiasmo e soprattutto le certezze acquisite nel corso delle ultime uscite per provare magari a firmare il colpaccio. Nelle fila dei biancoazzurri non ci saranno stasera gli infortunati Barzotti, Colombara e Magni oltre a Gotti chiamato dalla Primavera della Giana Erminio. Detto della strategia che sarà improntata molto probabilmente ad un atteggiamento congeniale al blasone degli avversari (che vanno presi con le molle e con tutto il rispetto dovuto per la potenzialità della rosa), da parte della Giana Erminio occorrerà tener conto anche dello schieramento dei giuliani, che di solito prediligono un 4-3-1-2 offensivo per non dare punti di riferimento alle difese, con l’imprevedibilità del trequartista dietro i due attaccanti. Potrebbe dunque esserci una variazione sull’assetto difensivo della Giana Erminio rispetto all’ultima partita contro il Trento, con una difesa a 3 per evitare brutte sorprese e coprirsi con cinque giocatori sulla linea quando ci sarà da soffrire e stringere i denti tutti assieme a difesa del risultato.

"I nostri ragazzi vanno sempre sostenuti per quello che stanno facendo in questa stagione", ha dichiarato (dopo che nonostante i successi conseguiti dalle tribune era partito qualche mugugno per alcune sbavature dei suoi) al termine dell’ultima gara di campionato in Serie C l’allenatore Andrea Chiappella, forte dei quattro successi di fila da parte della sua squadra in un periodo particolarmente felice per lo stato di forma di tutto il collettivo biancoazzurro. Ha pienamente ragione e uscire indenni anche dalla trasferta friulana odierna sarebbe un’ulteriore iniezione di fiducia, oltre che punti preziosi da mettere in cascina per i propri obiettivi di classifica.

La partita di oggi sarà diretta da Carlo Rinaldi della sezione di Bassano del Grappa, con Giuseppe Cesarano di Castellammare di Stabia e Gilberto Laghezza di Mestre in qualità di assistenti e Andrea Terribile di Bassano del Grappa come quarto ufficiale di gara.