Calcio Serie C. Pianese battuta ma non ridimensionata. Simeoni: "Il risultato ci lascia amarezza»

La Pianese, sabato, si è dovuta arrendere alla corazzata Ternana. E’ finita 1-3, al Comunale, ma le zebrette hanno dimostrato, ancora una volta, di potersela giocare con chiunque: sono riusciti a riaprire la partita, con Mastropietro, e, per 25-30 minuti della ripresa mettere alle corde la squadra di Abate. "Il risultato ci lascia un po’ l’amaro in bocca – ha detto il capitano bianconero, Luca Simeoni (nella foto) –, dopo l’1-2 volevamo tenerla in bilico fino alla fine, ma il tris degli avversari ci ha spezzato le gambe. Dispiace perché il gol ce lo siamo fatti da soli. La prestazione, al di là del fatto che quella non porta punti, c’è comunque stata ed è da quella che dobbiamo ripartire". "La Ternana è fortissima – ha aggiunto –, ha una grande idea di gioco abbinata alla qualità dei singoli". Adesso, per i ragazzi di Prosperi, un periodo bello tosto: domenica la trasferta ad Arezzo, poi quella a Perugia a chiudere il 2024. Lunedì 6 gennaio la sfida al Comunale con l’Ascoli. "In questo campionato non ci sono periodi facili – ha chiuso Simeoni –, la Serie C è di un livello molto più alto rispetto alla D. Devi affrontare ogni partita alcento per cento se non vuoi uscire dal campo sconfitto". Grande protagonista al Comunale, Emanuele Cicerelli, autore di un eurogol e di una rete di grande lucidità. "Sto facendo bene e non posso negarlo – ha dichiarato al termine del match –, ma il merito è anche dei miei compagni: tra di noi c’è una coesione clamorosa. Faccio comunque i complimenti alla Pianese: i bianconeri daranno fastidio a tanti. Hanno un modo di giocare molto particolare, Prosperi, che peraltro conosco, è davvero un ottimo allenatore".

Angela Gorellini