Calcio Serie C. Pianese, nel mirino ora c’è la Lucchese. Odjer disponibile

La Pianese prosegue la preparazione in vista della sfida di domenica al Comunale di Piancastagnaio, alle 17,30 contro la Lucchese, valevole per la venticinquesima giornata del campionato di serie C. La squadra già da martedì lavora a ranghi completi: Odjer ha approfittato del turno di stop per squalifica per recuperare dalle fatiche post Pescara, mentre il centrale Pacciardi sta svolgendo parte del lavoro in gruppo. Il suo rientro quindi si avvicina finalmente. Il programma settimanale prevede un allenamento mattutino nella giornata di oggi mentre domani è fissata una seduta pomeridiana. Sabato mattina ci sarà la consueta rifinitura della vigilia. Comunicati anche i costi dei tagliandi per assistere al match. La tribuna d’onore costa 30 euro più prevendita, la tribuna 15 euro (under14 5 euro, under18 e over 65 10 euro). I biglietti per il settore ospiti saranno in vendita fino alle 19di sabato al costo di 15 euro più i diritti di prevendita. Passando all’avversario di turno, la Lucchese, nonostante il ritorno al successo contro l’Ascoli vive un momento complicato. Al passaggio di consegne societario è seguito l’esonero del ds Ferrarese mentre ieri i rossoneri hanno annunciato gli ingaggi del trequartista Gheza e del portiere Melgrati.