Calcio, Serie C. Pontedera, colpo Lipari: esterno d’attacco

In attesa di poter annunciare Mattia Gaddini, il Pontedera si è assicurato un giocatore d’attacco che può agire sia da punta centrale che da esterno. Si tratta di Mirco Lipari, classe 2002, nato a Cecina, che in questa stagione era al Lumezzane, squadra del girone A con la quale ha disputato una sola gara da titolare (in altre 6 occasioni è subentrato) dopo un campionato speso l’anno scorso con la maglia della Recanatese, all’epoca avversaria dei granata, squadra con la quale aveva collezionato 28 presenze (delle quali 19 da titolare) segnando 5 gol. Lipari si è già allenato agli ordini di Leonardo Menichini e sarà a disposizione per la trasferta di domani ad Arezzo. Gara per la quale mancherà invece Gaddini, con il quale l’accordo è già stato raggiunto.

Nonostante questo però l’ala, nata anch’essa nel 2002 e proveniente dal club aretino, si aggregherà solo dopo la ripresa degli allenamenti. Ma i movimenti di mercato (che chiuderà i battenti lunedì 3 febbraio) del direttore sportivo Moreno Zocchi (che ieri era a vedere Entella-Pianese) potrebbero non essere finiti qui. Il Pontedera ha infatti sondato il terreno per avere dal Monopoli, squadra del girone C, l’attaccante Philip Yeboah, anche lui nato nel 2002, che ha giocato 9 gare da titolare, subentrando in 11 occasioni, ma senza segnare. In precedenza l’attaccante di nazionalità ghanese aveva disputato due tornei di Serie C, uno col Mantova (30 presenze e 3 reti) e l’altro con la Lucchese (23 presenze e 6 reti).

In realtà il club biancoverde non sembra intenzionato a privarsi del giocatore, se non prima di aver trovato un adeguato sostituto, per cui non è escluso che la trattativa possa sbloccarsi nelle giornate conclusive di mercato. Sul fronte cessioni potrebbe invece esserci un altro addio, quello del belga Kenneth van Ransbeeck, in cerca di maggiore spazio. In tal caso vedremo se la società agirà sul mercato per dare a Menichini anche un altro giocatore.

Riassumendo, ad oggi le operazioni di mercato sono state queste: arrivi Pablo Vitali (Picerno), Jacopo Scaccabarozzi (Turris), Francesco Migliardi (Novara), Andrea Moretti (Triestina), Mirco Lipari (Lumezzane) e Mattia Gaddini (Arezzo), partenze Daniele Ragatzu (svincolato), Michele Ambrosini (Albinoleffe), Simone Ianesi (Milan Futuro) e Lorenzo Gagliardi (Novara).