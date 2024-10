Calcio Serie C. Prosperi: "La Pianese non può fare calcoli con nessuno. Il Rimini? Ci sarà da lottare. Noi proveremo a limitarli»

Archiviata la bella vittoria contro il Carpi per la Pianese è già tempo di tornare a pensare al campionato visto che domani alle 15 i bianconeri saranno di scena a Rimini per una sfida sulla carta piuttosto ostica. "Proveremo a limitare i nostri avversari – dice mister Fabio Prosperi (nella foto) – che sono molto organizzati ed ottimamente allenati. Ci sarà da lottare e da soffrire ma lo sappiamo e ci proveremo. Dal punto in mentale sicuramente non possono non notare come la squadra ha reagito dopo il ko immeritato contro il Sestri Levante. Non avevo dubbi sulle doti dei ragazzi che sono stati molto bravi a reagire dopo i momenti di difficoltà. In un certo senso era già successo contro il Campobasso che ripartissero con una grande prestazione dopo il solo punto conquistato tra Perugia e Ascoli, quando oggettivamente avremmo meritato molto di più. Questo però, così come l’ultimo ko, non li ha scoraggiati. Contro il Sestri non è stata una bella partita ma non meritavamo di perdere. La squadra dal giorno dopo si è rimessa a lavorare e poi ha giocato due ottime partite".

La forza della Pianese sembra infatti essere il gruppo e la mentalità acquisita già l’anno scorso. "Non possiamo fare calcoli contro nessun avversario e l’aspetto mentale è sicuramente importante a questo livello – rimarca Prosperi -. I momenti positivi e negativi si alterneranno ma sappiamo bene quale sia il nostro obbiettivo e come possiamo raggiungerlo. I risultati aiutano a darti consapevolezza e anche gli avversari credo che ci considerino una squadra che se la gioca". Infine sugli indisponibili in vista di una fine del mese di ottobre ricco di appuntamenti. "Stiamo cercando di recuperare Sorrentino, così come Remy e Frey che vengono da infortuni e che stanno meglio. Capanni e Spinosa invece sono ancora out. E’ importante recuperare più calciatori possibili in vista di un tour de force complicato".

Anche Lorenzo Da Pozzo ha parlato ieri del momento. "Se gli ultimi risultati ci hanno sorriso – dice l’esterno– è merito della prestazione di tutti. Le ultime due partite hanno chiuso un cerchio. Con il Sestri Levante non era stata la nostra migliore prestazione ma abbiamo dimostrato di saperci rialzare, proponendo il nostro gioco e mantenendo la porta inviolata contro due squadre forti come Milan Futuro e Carpi".

Guido De Leo