Calcio Serie C. Renate in stato di grazia contro la Pergolettese

Ci sono anche gli ultimi due arrivati nella lista dei 24 convocati stilata da mister Alberto Colombo in vista del match di oggi alle 18.30 in casa contro la Pergolettese. Con la numero 16 c’è il giovane centrocampista del Benevento Alfieri e soprattutto con la 18 c’è Lorenzo Pinzauti che ha dovuto percorrere davvero pochi chilometri essendosi trasferito dal Lecco al Renate. Se Colombo li utilizzerà lo scopriremo probabilmente in corso d’opera della gara contro i gialloblù che al contrario delle pantere non stanno attraversando un grande momento, specie dopo il ko al 94’ contro il Lumezzane che li ha spediti per la prima volta quest’anno in zona playout.

Evitata per un soffio, un mesetto fa, dal Renate che dopo la decina di partite senza vittorie, ne ha infilate ben tre di fila rientrando nel novero delle squadre da playoff. Il momento è propizio e lo si capisce analizzando anche la lavagna dei 24 convocati. Tradotto, ampia scelta per Colombo che sicuramente non si discosterà dal 3-5-2 e dall’impianto visto nelle ultimissime uscite a partire dalla granitica difesa composta da Auriletto, Alcibiade e Possenti. Insomma, squadra che vince non si cambia. Qualche problemino di formazione per la Pergolettese che si presenta a Meda con importanti assenze a partire da quelle di Piu e Capoferri, già fermi dalla scorsa settimana; a loro due si è aggiunto anche Aucelli, appena rientrato, per il riacutizzarsi del problema al piede che già lo aveva costretto a dare forfait a metà dicembre: per tutti e tre i tempi di recupero non saranno brevi. In dubbio anche Lambruschi. Arbitra Cristiano Ursini di Pescara. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Calcio canale 255 e in streaming su Now.