Calcio Serie C. Renate trova forza e coraggio: "La squadra operaia funziona»

Tre vittorie consecutive per bussare nuovamente alla porta della zona playoff. Che negli ultimi anni è stata la casa del Renate. Alberto Colombo la sferzata alla squadra l’ha data. Ha cambiato modulo, ha ridato certezze e ora la seconda parte della finestrella di mercato dirà che squadra sarà da qui a maggio. Arriverà un centrocampista e non si escludono sorprese in attacco. Attenzione alle uscite anche di elementi importanti come Procaccio e/o Rolando che con il nuovo mister hanno trovato pochissimo spazio, desta curiosità la situazione relativa a Bianchimano che anche sabato a Vercelli non ha messo piede in campo, mentre Sorrentino sì sfiorando anche il successo personale. Ci sono ancora due settimane e Oscar Magoni è al lavoro per sciogliere tutti i nodi. Meno ingarbugliati se nel weekend si vince. Il che significa che le scelte fatte finora stanno funzionando. Colombo torna così sui 90 minuti del “Silvio Piola“ risolti dal solito Baldassin. "Abbiamo sofferto specie nel primo tempo vuoi per timidezza e mancanza di coraggio, anche se va riconosciuta la bravura degli avversari. Era impossibile pensare di non soffrire al cospetto di una squadra del genere. Nel secondo tempo invece abbiamo trovato un assetto e una solidità difensiva fondamentali, il gol poi ha moltiplicato le energie. Siamo stati bravi a concedere pochissimo".

Colombo scova gli aspetti buoni, ma anche quelli meno buoni: "Dobbiamo lavorare sulla capacità di ripartire più volte". Colombo è fiducioso in vista del futuro, specie ora che ha agguantato la decima posizione, ma chiede ai suoi ragazzi di non adagiarsi e di tirare sempre fuori gli artigli: "Adesso gli orizzonti sono più sereni, la reazione c’è stata, anche se a me piace questa mentalità di una squadra operaia che sa bene quale sia l’obiettivo da raggiungere e che io spero lo faccia il prima possibile".

Roberto Sanvito