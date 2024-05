Calcio serie C1. Al timone dell’Oleodinamica arriva D’Amico da Cesena

Un nuovo timoniere per il Forlì Calcio a Cinque Oleodinamica Forlivese. La società biancorossa ha messo sotto contratto Antonio D’Amico, nato a Caserta nel 1985, in possesso del tesserino da allenatore del futsal di livello A conseguito a Coverciano nel 2023. Il nuovo mister sostituisce Filippo Mingozzi che, subentrato in corsa, ha saputo pilotare il quintetto forlivese alla salvezza anticipata nel campionato di C1.

Dopo le stagioni sul parquet con le maglie di Delfini Rimini, Bellaria e Ire Cagnona, D’Amico ha iniziato la carriera da allenatore nel 2018 sulla panchina dei Dragons Rimini dove, in tre stagioni, ha portato gli adriatici dalla serie D alla C2 e poi a sfiorare la promozione in serie C1. Dopo l’esperienza con l’Under 19 del Cesena, D’Amico nella passata stagione è stato viceallenatore della prima squadra bianconera con mister Osimani in A2 Élite.

"Sulla scelta ha pesato la comune visione del calcio a cinque – afferma il diesse biancorosso Maicol Ghirelli –. D’Amico ha sposato il nostro progetto e la società è convinta che il suo lavoro ci consentirà di crescere". Dal canto suo l’allenatore dichiara: "Approdare in una piazza importante come Forlì mi entusiasma. Sarà un campionato non semplice, ma partiamo con una base di elementi validi e con la società stiamo mettendo a punto una rosa per creare un ambiente positivo e mettere in campo una squadra con una identità ben definita".