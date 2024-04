Calcio serie D, a tre giornate dalla fine. La Fezzanese già salva gioca a Tortona. Rolla: "Allunghiamo la striscia positiva»

"La nostra crescita passa attraverso queste partite e sono sicuro che non ci sarà nessun tipo di rilassamento. La squadra sta bene ed ha ancora voglia di allungare questa striscia positiva". Il mister della Fezzanese Cristiano Rolla presenta la partita di oggi alle ore 15 sul campo del Derthona nella 36ª giornata del girone A di serie D. Arbitra Falleni di Livorno, assistenti Nesi e Jordan di Firenze. I verdi del presidente Arnaldo Stradini sono in un grande momento di forma che ha portato a sette risultati utili consecutivi, gli ultimi tre altrettante vittorie, raggiungendo la salvezza matematica con tre giornate d’anticipo e conquistando anche il record di punti in serie D, ben 48. Ma i fezzanoti, al 10° posto, non si vogliono fermare. Troveranno però un avversario deciso e motivato come l’undici alessandrino che deve ancora raggiungere la salvezza. Da notare che alla guida dei tortonesi vi è Stefano Turi ex di turno avendo allenato per due anni la Fezzanese vincendo il campionato d’Eccellenza e conquistando poi alla salvezza in serie D. Nella gara d’andata al ‘Luperi’ finì ’1-1. Verdi che mancheranno degli infortunati Nicolini, Stradini e Angeletti. Intanto l’altra sera il team di Fezzano ha fatto una cena dalla pizzeria ‘la Pia la Centenaria’ di piazzale Kennedy dello sportivissimo Federico Pagni ormai da anni sponsor della squadra verde.

Paolo Gaeta

Nella foto: Mariotti in gol contro l’Alba (f. Pasquali)