Calcio serie d: alle 15 in casa della victor san marino il tecnico chiede una reazione. Imolese, D’Amore: "Orgoglio e rabbia»

In casa dei titani per addolcire un amaro, fin qui, finale di stagione. Imolese di scena oggi pomeriggio alle 15 sul campo della Victor San Marino (stadio di Acquaviva), quest’ultima ancora in corsa per i playoff, ma con tre punti in meno in virtù della vicenda legata all’esclusione del campionato della Pistoiese, che ha rivoluzionato gran parte della classifica. Anche i rossoblù sono stati parzialmente coinvolti (-3) nella variazione di numeri e piazzamenti, ma con i playoff già lontani da un pezzo e una salvezza quasi mai in discussione, la situazione è rimasta pressoché invariata. Questo però, secondo Gianni D’Amore (foto Isolapress), che oggi ritroverà la sua ex squadra, non deve frenare la voglia di provare a fare risultato. "Vorrei vedere un’Imolese più concreta, diversa rispetto a quella vista contro il Lentigione: abbiamo assolutamente bisogno di fare tre punti – afferma il tecnico, augurandosi una prestazione solida da parte dei suoi –. Sappiamo che ci troveremo di fronte una squadra ancora in corsa per i playoff e che quindi farà di tutto per portare a casa la vittoria. Il nostro obbiettivo sarà quello di impedirglielo, ad ogni costo". Toccherà dunque a Raffini e compagni cercare di recitare il ruolo del guastafeste, vendicando, sportivamente parlando, lo 0-1 al Galli dell’andata, uno dei tanti stop infilati in serie dai rossoblù tra novembre e dicembre, e che di fatto, tirando le somme, sono costati la rincorsa alla post-season. Con questa, saranno tre le sfide stagionali contro la Victor, prima avversaria dell’annata 23/24 nel turno preliminare di coppa, disputato a Imola lo scorso 27 agosto. Oltre a Ciucci (crociato rotto, operato in settimana), il tecnico dovrà fare a meno anche di Rizzi che, come comunicato in una nota dalla società, "non prenderà parte alle ultime tre partite stagionali a causa di un problema fisico gestito con una terapia conservativa, ma riacutizzatosi nelle ultime settimane": tradotto, stagione finita, appuntamento alla prossima.

Altre gare: Aglianese-Progresso, Carpi-Forlì, Corticella-Borgo S. Donnino, Lentigione-Prato, Mezzolara-Sammaurese, Ravenna-Certaldo, Sangiuliano-Fanfulla. Riposa: Sant’Angelo.

Classifica: Carpi 61, Ravenna 57, Corticella 53, Lentigione 52, Forlì 49, Victor San Marino 48, Prato 44, San Giuliano City, Aglianese, 41, Fanfulla 41, imolese 39, Sant’Angelo 37, Sammaurese, Progresso 31, Borgo San Donnino 24, Certaldo 21, Mezzolara 18 (Pistoiese esclusa dal campionato).

Giovanni Poggi