Calcio Serie D, alle 20.45 c’è il Progresso: i ragazzi di D’Amore al ’Galli’ non trovano i 3 punti da marzo. L’Imolese cerca la via di casa per continuare a volare alto

Ritrovare la vittoria in casa, che manca da sei mesi, e dare continuità al bel successo di domenica scorsa contro il Cittadella Vis. Sogna entrambe le cose l’Imolese, che questa sera al ’Galli’ ospita il Progresso (secondo anticipo di fila con calcio d’inizio ore 20.45 per eventi concomitanti domani all’autodromo). Le prime tre giornate hanno mostrato una squadra solida, con un discreto feeling sotto porta (6 gol segnati di cui 4 da bomber Raffini) ma con ancora diverse cose da migliorare in difesa, in grado comunque di giocarsi a pieno le sue carte contro ogni avversaria. Sensazioni che D’Amore si augura di confermare e di provare nuovamente in serata davanti al suo pubblico, dove i tre punti mancano dallo scorso 28 marzo (2-0 al Fanfulla).

"Speriamo di regalare una gioia in casa ai nostri tifosi – esordisce il tecnico nel pre-gara, desideroso di premiare i cuori rossoblù presenti al Galli –. La squadra sta bene, sono rientrati anche gli acciaccati della settimana scorsa, per cui siamo riusciti a preparare l’appuntamento nel migliore dei modi". Eccetto Ciucci, ancora in fase di recupero dopo l’infortunio al ginocchio rimediato ad aprile, dovrebbero essere tutti a disposizione di D’Amore, che ritroverà Calabrese, di ritorno dalla squalifica, e anche Vasconcellos, out a San Damaso per un problema all’occhio. Difficilmente dal primo minuto si vedranno in campo gli acciaccati Elefante (guai al ginocchio) e Fabretti, out nel riscaldamento contro il Cittadella Vis: entrambi infatti, in settimana al Bacchilega, hanno svolto sedute di allenamento differenziato. Di fronte, un Progresso ferito da 3 ko consecutivi e unica squadra del girone ancora ferma a zero. Per D’Amore, un motivo ulteriore per stare ancora più attenti. "Anche se non hanno fatto punti, i risultati delle prime giornate dicono poco. Il Progresso è un avversario di categoria e va affrontato come ogni altra gara, non sarà una partita facile". Dopo l’addio di Vullo, panchina affidata all’ex Bologna Davide Marchini, di ritorno a Castelmaggiore dopo l’Eccellenza vinta nel 2019. Gara da ex invece per Ballanti, l’anno scorso in prestito al Progresso e quest’anno fin qui sempre sceso in campo in rossoblù. Arbitra De Angelis di Nocera Inferiore.

Le altre gare: Pistoiese-Ravenna, Forlì-Corticella, Piacenza-Lentigione, San Marino-Fiorenzuola, Sasso Marconi-Prato, Tuttocuoio-Sammaurese, United Riccione-Cittadella Vis, Zenith Prato-Tau.

La classifica: Tau Altopascio 9, Forlì 7, Ravenna, Piacenza, Imolese, Cittadella Vis Modena 6, Prato, Lentigione 5, Pistoiese, Sasso Marconi, Fiorenzuola 4, Corticella, United Riccione, Tuttocuoio 3, Zenith Prato, San Marino 1, Progresso 0.

Giovanni Poggi