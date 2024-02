Calcio serie d. Angelo Panatti, un eurogol provvidenziale: "La mia Folgore può continuare a risalire»

Si era presentato al mondo Folgore Caratese con l’eurogol nell’amichevole ferragostana di Avellino. Le doti balistiche di Angelo Panatti, 26 anni nato a Erba, erano già note agli addetti ai lavori, il gol al Partenio la certificazione. Panatti si è ripetuto domenica, direttamente da calcio punizione, col suo mancino dando il la alla vittoria della sua squadra contro la seconda forza del torneo, la Varesina, che all’andata inflisse una pesante lezione agli azzurri. Per Panatti una gioia doppia. "Sono contentissimo perché ho passato quattro mesi fuori molto difficili e non ho potuto dare una mano una squadra", ha detto nel post partita dopo il secondo sigillo stagionale, sicuramente il più bello per fattura. "La squadra non ha comunque mai mollato nonostante abbiamo passato un momento molto difficile – continua –. La vittoria contro la Varesina è una grande soddisfazione che ci deve dare la forza e gli stimoli per continuare a fare più punti possibile". Passato lo spauracchio playout, la Folgore è in costante risalita. Con 36 punti è a metà classifica (ma a -11 dai platonici playoff), è in striscia positiva da ben sette turni e domenica pomeriggio sarà a Ciserano contro la Virtus.

Ro.San.