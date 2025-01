Calcio serie D. Brevi saluta l’Acf Foligno. Va in C con l’Arzignano

FOLIGNO – Tommaso Brevi (02) ritrova i professionisti. Dopo una grande prima parte di stagione in serie D, nelle fila dell’Acf Foligno con 5 reti messe a segno, il centrocampista approda all’Arzignano Valchiampo, in serie C, categoria dove ha militato nell’ultimo anno e mezzo, vestendo la maglia del Trento. L’Acf Foligno non ha ostacolato la cessione di Brevi chiamato a giocarsi di nuovo le sue carte in serie C. Scendendo in Eccellenza, doppio ingaggio in casa Angelana. Dalla Pontevecchio arrivano l’attaccante Andrea Castelletti (99) e il centrocampista classe 2006 Thomas Monacchia. Entrambi subito a disposizione di Recchi per la sfida di domenica con il Pontevalleceppi. In serie D, invece, nuovo avventura fuori regione per Alessandro Tascini (92). Dopo la prima parte di stagione alla Pistoiese, il bomber tuderte, approda a Civita Castellana.